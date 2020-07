Steubing alla Bild: “André Silva? Prendiamo in considerazione lo scambio con Rebic”

MILANO – Il quotidiano tedesco “Bild” ha intervistato il Presidente del Consiglio di Sorveglianza dell’Eintracht FrancoforteWolfgang Steubing. Ecco cosa ha detto sul possibilità di acquistare André Silva dal Milan, dopo la buona stagione del portoghese in Bundesliga, tenendo presente i problemi finanziari del club teutonico: “Andre Silva? Tutto ciò che costa denaro ci sta spingendo al limite in questo momento. Acquistare André Silva non sarebbe facile. In ogni caso, lo scambio con Ante Rebic deve essere preso in considerazione“.

