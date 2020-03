Stendardo: “Spostare l’Europeo? E’ l’idea migliore”

MILANO – L’ex difensore Guglielmo Stendardo, intervistato da TMW Radio, si è espresso favorevolmente circa l’ipotesi di rinviare l’Europeo per far terminare il campionato a giugno: “Spostare l’Europeo? In questo momento credo sia l’idea migliore. Servirebbe una nuova norma che disciplini il campionato per l’interruzione in caso di forza maggiore. Per me, se non ci fosse modo di completarlo, l’ipotesi più giusta sarebbe quella di playoff e playout. Tuttavia spero però che si possa continuare, spostando la fine della stagione più avanti”.

