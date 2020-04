Stagione annullata? Galliani non ci sta: “Così si rischia il collasso”

MILANO – Mentre il calcio è ancora diviso fra i club che vorrebbero ricominciare la stagione e quelli che spingono per l’annullamento, Adriano Galliani, ex amministratore delegato del Milan e oggi dirigente del Monza, ha detto la sua ai microfoni di Radio 24: “Il calcio a porte chiuse è terribile, ma garantisce alle società di non fallire. I club che non vogliono tornare in campo sono solo quelli che rischiano di retrocedere. Se ci fermiamo i club italiani perdono 700 milioni di euro, più i soldi che le Pay Tv chiederanno indietro perché il denaro già versato è in percentuale maggiore rispetto al numero di partite disputate. Se accadesse, il calcio collasserebbe. Quando ci potrà essere la ripresa? Questa decisione spetta solo al Governo”.

