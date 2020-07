SportMediaset – Milan, Szoboszlai non è più un obiettivo

MILANO – Cambiano i programmi di mercato per il Milan in seguito al mancato arrivo di Ralf Rangnick. Quest’ultimo aveva stilato una lista di giocatori da provare ad acquistare per rinforzare la squadra, ma con la permanenza di Stefano Pioli la società potrebbe virare su altri obiettivi. Non a caso, stando a quel che riferisce SportMediaset, Ivan Gazidis avrebbe depennato dall’elenco il nome di Dominik Szoboszlai, pupillo proprio di Rangnick. Il classe 2000 è valutato 30 milioni di euro dal Salisburgo e l’eventuale approdo di Rangnick lo avrebbe probabilmente convinto a sposare la causa rossonera. Ora le carte sono state rimischiate e le strade del Milan e del giocatore ungherese potrebbero non incontrarsi più.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live

Caricamento sondaggio...