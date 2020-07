SportMediaset – Milan, si cerca un centrale che già conosca la Serie A

MILANO – La difesa sarà forse il reparto che subirà più cambiamenti in casa Milan. Oltre al portiere, infatti, sono quattro i punti fermi per mister Pioli: Theo Hernandez, Romagnoli, Conti e Kjaer. Tutti gli altri difensori, da Calabria a Duarte, passando per Laxalt, Musacchio e Gabbia, sono a rischio cessione. Per quanto riguarda la batteria dei centrali, nonostante sul taccuino di Gazidis ci siano giocatori che militano in diversi campionati, secondo SportMediaset si punterà a dei profili già presenti in Serie A, o che ci abbiano già giocato. La dirigenza rossonera, per quel ruolo, vorrebbe un giocatore che conosca il nostro campionato.

