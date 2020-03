SportMediaset – Ibrahimovic ha deciso: non ci sarà il rinnovo

MILANO – E’ una bomba di mercato quella lanciata oggi da SportMediaset, secondo cui Zlatan Ibrahimovic avrebbe già deciso, in modo definitivo, di non rinnovare il contratto col Milan a fine stagione. Una volta concluso il campionato, quindi, sarà addio. Nei giorni scorsi lo svedese sembrava ancora indeciso ma, nelle ultime ore, avrebbe fugato ogni dubbio. Stando proprio a SportMediaset, Zlatan comunicherà a Gazidis la sua scelta una volta rientrato in Italia (attualmente è in Svezia). Fondamentale, nella decisione di non rinnovare, sarebbe stato il licenziamento di Boban, che aveva fortemente voluto riportare Ibra in rossonero nello scorso gennaio. Inoltre, probabilmente anche Maldini lascerà il Milan a fine stagione e, questa situazione, avrebbe definitivamente convinto Zlatan a dire di no all’ipotesi del prolungamento contrattuale. Non solo, ma lo svedese starebbe seriamente prendendo in considerazione la possibilità di ritirarsi, lasciando così il calcio giocato.

