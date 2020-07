SportMediaset – Ibra pone le condizioni per restare in rossonero

MILANO – Ibrahimovic e il Milan, una storia (d’amore) che andrà ancora avanti. Infatti lo svedese ha intenzione di restare in rossonero anche la prossima stagione ma a una condizione. Infatti l’ex PSG e Manchester United ha posto una condizione al club di via Aldo Rossi e non c’entra lo stipendio, anche se ne sta parlando: il rossoneri offrono 4 milioni mentre Ibra ne vorrebbe 6. La conditio sine qua non, secondo quanto riportato da SportMediaset, sarebbe quella di avere una rosa competitiva in vista della prossima stagione e che possa lottare (e conquistare) un piazzamento in Champions League.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live