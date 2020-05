Sporting Lisbona, prosegue il contenzioso con Leao: ora il club portoghese vuole 45 milioni

MILANO – Rafael Leao continua ad essere al centro di un grande contenzioso con lo Sporting Lisbona, club dal quale si è svincolato nell’estate del 2018, approdando prima al Lille e poi al Milan. Il giovane attaccante nello scorso febbraio è stato condannato dal TAD di Lisbona a versare un risarcimento di 16,5 milioni di euro alla società lusitana, poiché non è stata riconosciuta la giusta causa della rescissione unilaterale del contratto. Quest’ultima però, come fa sapere ‘Record’, ha fatto ricorso al TAS di Losanna chiedendo che tale risarcimento venga aumentato a 45 milioni.

