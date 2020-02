Spalletti: “Il Milan? L’Inter ha deciso di pagarmi e farmi restare a casa”

MILANO – Durante l’Italian Sport Awards è intervenuto l’ex allenatore dell’Inter Luciano Spalletti, accostato alla panchina del Milan dopo l’esonero di Giampaolo. Ecco le sue parole: “Io non sono stato contattato dal Napoli. Sono stato contattato dal Milan, come sapete dopo poco che ero stato esonerato. Poi è stato deciso di pagarmi rimanendo a casa e sono rimasto a casa. Ci sono stati dei ragionamenti e poi il finale è stato questo qui. Si prende atto delle conclusioni a cui si è arrivati. Se sono pronto per un’altra esperienza? Fosse stato per me io non avrei smesso. Ora è facile guardare al futuro. Quello di cui ho bisogno è un’altra sfida come quelle con Zenit, Roma e Inter. In pratica dove ci si doveva rimboccare le maniche per riuscire a risolvere situazioni complicate. E’ stato un anno particolarmente intenso, una stagione per certi versi complicata. Forse per questo che la classifica alla fine ha avuto anche più valore con il raggiungimento della Champions“.