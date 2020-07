Spal-Milan – Saelemaekers a Mtv: “con la Spal come contro la Roma”

MILANO – Ai microfoni di MilanTv, a pochi minuti dal calcio d’inizio di Milan-Spal è intervenuto Alexis Saelemaekers. Ecco cosa ha detto:

«E’ un giorno davvero molto importante per me, il mio riscatto è qualcosa che ho fortemente voluto. Sono molto contento per la mia famiglia, che mi supporta costantemente. Sono molto felice di far part di questa squadra. La partita di oggi? Dobbiamo confermare la prestazione contro la Roma. Abbiamo fatto una grande partita e abbiamo guadagnato confidenza anche in vista delle prossime partite. Il ritorno di Ibrahimovic? Lui è il più forte giocatore della squadra, la sua esperienza e il suo talento sono di grande aiuto. E’tornato veramente bene dall’infortunio e potrà dare un grande contributo oggi».

