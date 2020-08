Spal, Mattioli tuona: “Tradito dalla squadra, finale di stagione indecoroso”

MILANO – Con alcune dichiarazioni riportate da TMW, Walter Mattioli, presidente della Spal, ha duramente commentato la retrocessione della sua squadra in Serie B: “Chiudiamo un anno non molto fortunato, dove sono stati commessi senz’altro degli errori gravi. Sul finale disastroso hanno inciso molto le partite beffarde contro Cagliari e Milan. Tuttavia mai avrei pensato ad un finale del genere. Feci un lungo discorso ai ragazzi, spiegando che volevo una chiusura di stagione quantomeno dignitosa; purtroppo non è stato così e mi dispiace. Non mi aspettavo da loro un atteggiamento di quel tipo, mi sono sentito tradito. Nell’ultima partita non li ho fatti neanche giocare con i colori biancazzurri, ma con la seconda maglia”.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live

Caricamento sondaggio...