Spadafora: “So quanto sia importante il calcio in Italia, ma non si può prescindere dalla sicurezza”

MILANO – In un’intervento a Palazzo Madama, Vincenzo Spadafora, Ministro dello Sport, ha fatto il punto della situazione sul calcio italiano: “Sono perfettamente consapevole dell’importanza sociale del calcio e della passione che c’è nel Paese per questo sport. Ne riconosco l’importanza, il calcio rappresenta una grande industria in Italia, non a caso dà al fisco più di un miliardo di euro ogni anno. Tuttavia ho trovato eccessivo l’inasprimento del dibattito. Sono arrivate le osservazioni del CTS sul protocollo: il comitato chiede la quarantena di squadra nel caso in cui un calciatore risultasse positivo. Inoltre chiede di affidare la responsabilità ai medici dei club per l’attuazione del protocollo e chiede che l’enorme numero di tamponi per i calciatori non vada ad impattare sui cittadini. Queste osservazioni saranno prese in considerazione dalla Figc, che riadatterà il protocollo per la ripresa degli allenamenti collettivi dal 18 maggio”.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live

Caricamento sondaggio...