Spadafora: “Serve intesa sul protocollo di sicurezza, altrimenti il Governo chiuderà il campionato”

MILANO – Intervenuto ai microfoni di Rai 3, Vincenzo Spadafora, Ministro dello Sport, ha parlato nuovamente della concreta possibilità che il campionato venga definitivamente annullato: “Se la Figc e la commissione tecnico-scientifica del Governo troveranno un’intesa sul protocollo di sicurezza, allora gli allenamenti riprenderanno. Viceversa sarà il Governo stesso a decretare la chiusura della stagione. Se non ci sarà quell’indispensabile accordo, ci assumeremo noi questa responsabilità, facendo in modo che il calcio come altri settori possa avere meno danni possibili”.

