Spadafora: “Serie A? Fossi nei club penserei ad organizzare il prossimo campionato…”

MILANO – Il Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, è intervenuto ai microfoni di ‘La7’ per fare il punto della situazione sull’eventuale ripresa del campionato: “Ad oggi sono in corso i contatti tra il comitato scientifico e la FIGC, il comitato non ha ritenuto sufficiente il protocollo sanitario presentato. Ci saranno tra oggi e domani mattina una serie di incontri per decidere. Molti dicono che ci stiamo muovendo con incertezza, ma dovessimo decidere subito dovremmo riprendere la decisione della Francia e quindi chiudere. Io vedo il sentiero della ripresa sempre più stretto. Gli allenamenti devono riprendere, ma fossi nei club penserei ad organizzare in sicurezza il prossimo campionato”.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live

Caricamento sondaggio...