Spadafora: “Ripresa allenamenti? Nei prossimi giorni la decisione”

MILANO – Oggi si è svolta in video conferenza una riunione fra il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora, i vertici della Figc, i presidenti delle varie leghe nazionali e i rappresentanti della commissione medico-scientifica istituita dalla Federcalcio. Il tema fondamentale era la ripresa degli allenamenti, ma al momento non c’è ancora una data certa, come sottolinea Spadafora con alcune dichiarazioni: “Ho ascoltato con grande attenzione le diverse posizioni emerse e nei prossimi giorni, dopo un confronto con il Ministro della Salute e il comitato tecnico-scientifico, emaneremo le disposizioni aggiornate in merito alla possibilità e alle modalità per una ripartenza degli allenamenti”.

