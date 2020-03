Spadafora: “Partite in chiaro? C’era un’ipotesi, ma non è stata condivisa…”

MILANO – Il Ministro della Salute, Vincenzo Spadafora, ha spiegato ai microfoni dell’Ansa il motivo per cui le partite di oggi, tutte in programma a porte chiuse, non vengono trasmesse in chiaro: “Fermo restando che Sky ha il diritto di trasmettere in diretta ai propri abbonati le partite, c’era la possibilità di diffondere le immagini in differita, liberamente, a tutti gli operatori televisivi interessati, a partire naturalmente dai canali in chiaro del gruppo Sky, ma senza preclusioni. Questo avrebbe superato i vincoli normativi ed evitato qualsiasi successiva diatriba giudiziaria ed economica. Ne ho parlato con tutti, compreso l’ad Maximo Ibarra e il Presidente della Lega Serie A Dal Pino, che potranno confermare, ma che non hanno aderito a quest’ipotesi per difendere i propri, legittimi, interessi economici. In questo momento di crisi sanitaria c’è chi prova a fare i conti con la realtà e chi, purtroppo, si limita a fare solo i conti”.

