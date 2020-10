Spadafora duro su Juve-Napoli: “Protocollo c’è. Portarlo avanti con massimo rigore…”

MILANO – Il ministro per lo sport, Vincenzo Spadafora, al termine del confronto con il presidente della Figc, Gabriele Gravina. Le sue parole sono rivolte a quello che è stato il caso della settimana, ovvero il match rinviato fra Juventus e Napoli, per il quale non è stata ancora presa una decisione definitiva sul da farsi. Non sembrano esserci però per lui dubbi: “Ad oggi il protocollo è ancora giusto da tenere e da portare avanti, e deve essere rispettato da tutti con il massimo rigore”, ha detto.