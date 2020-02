SOCIAL – Theo Hernandez contesta la scelta del rigore

MILANO – Tra i protagonisti di Fiorentina-Milan c’è stato Calvarese colpevole, secondo il Milan di ave concesso un rigore alla Fiorentina a 10 minuti dalla fine. Il fischietto è stato molto contestato per non aver consultato la VAR e non aver notato il tocco di Romagnoli. Tra i contestatori rossoneri c’è anche il francese Theo Hernandez che ha postato tutti i suoi dubbi per la decisione di Calvarese tramite una storia su Instagram. Ecco l’immagine pubblicata dal terzino sinistro rossonero:

