MILANO – Il Siviglia, dopo essersi qualificata alla prossima Champions League, ha riscattato Suso dal Milan. Oggi l’ex giocatore rossonero ha salutato i suoi ex tifosi con un messaggio dal suo profilo Instagram: “Giocare la Champions era il mio sogno da bambino. Adesso è realtà. Grazie Siviglia! E grazie al Milan, siete stati per anni la mia famiglia. Per sempre rossonero”. Ecco il post completo: