MILANO – Il Milan ha nuovamente ceduto in prestito Alessandro Plizzari. Dopo le esperienze con le maglie di Ternana e Livorno, il giovane portiere è stato ceduto in prestito alla Reggina. Il ragazzo, tramite un post su Instagram, ha manifestato tutta la sua gioia per la sua nuova avventura: “ Nuovo inizio alla Reggina! Ringrazio il presidente e tutta la Società! Adesso non vedo l’ora di entrare in campo e dare il massimo!” Ecco il post completo: