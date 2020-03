MILANO – Nonostante una stagione non eccellente in rossonero, il commissario tecnico del Brasile, Tite, ha deciso di convocare in Nazionale Paquetà. L’ex Flamengo ha festeggiato la notizia della sua convocazione con una storia su Instagram: “Felice e motivato. Grazie a Dio sempre“. Ecco il posto completo: