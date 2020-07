MILANO – “La maglia del Milan è una seconda pelle“, deve essere stato questo il pensiero della dirigenza di via Aldo Rossi quando ha inviato a Riccardo Montolivo la nuova maglia del club personalizzata: “Montolivo 18” ovvero il suo ex numero di maglia. L’ex Capitano ha voluto ringraziare il club, per il quale ha giocato dal 2012 al 2019, con un post sul proprio profilo Instagram: “Grazie per questo bel regalo”. Ecco il post completo: