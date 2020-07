SOCIAL – Christy Grimshaw: “Felice del mio arrivo al Milan”

MILANO – Il Milan Femminile ha dato poco ufficializzato l’arrivo della centrocampista scozzese Christy Grimshaw. L’ex giocatrice del Metz ha pubblicato su Instagram tutta la sua gioia del suo arrivo in rossonero: “Così felice e emozionata di essere qui e fare parte del Milan. Non vedo l’ora di cominciare. P.s. Il rosso è sempre stato il mio colore preferito“. Ecco il post completo del nuovo acquisto per la rosa di Maurizio Ganz