MILANO – Rafael Leao vuole essere pronto per il raduno del Milan del 24 agosto. Per questo il portoghese ha postato tra le sue storie un video dell’allenamento che sta svolgendo nella sua palestra personale in Portogallo. La pagina Instagram 433 ha ricondiviso la story, dove l’ex Lille ha mostrato un’importante velocità. Ecco il post completo: