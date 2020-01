MILANO – Dopo la vittoria in Coppa Italia contro il Torino, il Milan domenica pomeriggio affronterà l’Hellas Verona per la terza giornata di ritorno di campionato. E proprio il match contro i clivensi sembra essere il pensiero fisso di Hakan Calhanoglu, come si evince dal suo ultimo post su Instagram: “Allenamento fatto per oggi. Concentrati su domenica“. Ecco il post completo