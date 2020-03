MILANO – Il noto medico e virologo Roberto Burioni ha commentato, con un post dal proprio profilo Twitter, la possibilità che la semifinale di domani sera, tra Juventus e Milan, si giochi a porte aperte: “Io spero che non sia vero. Perché se è vero è pura follia. Lo stato non deve permetterlo per la sicurezza dei cittadini”. Ecco il post completo:

