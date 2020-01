SOCIAL – Balotelli ai laziali: “Vergognatevi”

MILANO – Brucia e fa male per Mario Balotelli la sconfitta del suo Brescia contro la Lazio, ma a lasciare l’amaro in bocca sono stati i tani cori da parte dei laziali contro l’ex Milan. Il numero 45 delle rondinelle, tramite il suo profilo Instagram, ha postato tutto la sua rabbia sia per il risultato che per il trattamento a lui riservato “Sconfitta che fa male ma ci rifaremo siamo sulla strada giusta. Laziali presenti oggi allo stadio VERGOGNATEVI! #saynotoracism”. SuperMario, già durante il match, aveva fatto notare al fischietto i cori contro di lui, tanto che l’arbitro è stato costretto a interrompere la partita per far leggere allo speaker il messaggio che ricorda al pubblico come in caso di cori razzisti la società venga penalizzata. Ecco il post completo: