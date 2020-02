SOCIAL – Aiutiamo Piatek: “Qualcuno conosce questo giovane tifoso?”

MILANO – L’avventura di Piatek all’Herta Berlino è iniziata e, nonostante sia arrivato solo un gol in Coppa di Germania, l’ex Milan è già entrato nel cuore dei suoi tifosi. Oggi l’attaccante polacco ha pubblicato sul proprio profilo social un messaggio particolare: “Hey, qualcuno conosce questo giovane fan?” pubblicando la foto del supporter che ieri ha lanciato un messaggio all’ex Genoa durante Herta Berlino- Colonia: “Sarebbe un onore – scrive il giovane su un cartellone – per me ricevere una maglia della tua partita“. Ora Piatek vuole trovare il giovane tifoso per accontentarlo. Ecco il post completo:

