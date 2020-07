Smaila promuove Pioli: “Ha svegliato tutti”. E su Messi all’Inter…

MILANO – Ai microfoni di TMW è intervenuto Umberto Smaila, grande tifoso rossonero. Ecco cosa ha detto: “Ci siamo svegliati tardi ma ho buone sensazioni per l’anno prossimo. Sono contento per Pioli, è un Milan bello da vedere. Meriti al tecnico che ha svegliato tutti, Leao compreso. E sa far girare la rosa. Ibra un grande, non spreca un pallone e Rebic è uno dei più forti al mondo per come va via all’avversario. Calha è rinato e qualcuno gli ha detto che la alla va tenuta bassa quando tira… Prenderei qualcuno in difesa. Anche Chiesa lo vedrei molto bene ma non toglietemi Castillejo. Messi-Inter? Se succede, durante una cena dell’Inter gli metto un chilo di euchessina nell’acqua, ci sono tanti modi per eliminare il nemico (ride, ndr)“.

