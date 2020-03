MILANO – Gigio Donnarumma non sarà convocato per la partita di domani sera contro la Juventus. A riportare la notizia è Sky Sport che sottolinea come il problema alla caviglia sinistra non sia stato ancora smaltito. La decisione è stata presa in accordo con lo staff medico.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live