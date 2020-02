SKY SPORT – Ottimismo per Ibrahimovic. Ok Biglia

MILANO – Domenica sera il Milan sarà impegnato nel derby di Milano. Una partita fondamentale per il cammino dei rossoneri in chiave Europa. Secondo quanto riportato da Sky Sport, Stefano Pioli dovrebbe recuperare Zlatan Ibrahimovic, assente domenica scorsa contro il Verona. Lo svedese oggi ha svolto un lavoro personalizzato nel centro sportivo dei rossoneri. Buone notizie anche da parte di Lucas Biglia che ha recuperato e sarà a disposizione per la stracittadina. Dubbi su Andrea Conti: l’ex Atalanta è alle prese con una tonsillite.