Sky Sport – Milan, la scorsa estate Boban provò a prendere Icardi

MILANO – Il giornalista Peppe Di Stefano, inviato di Sky Sport per il Milan, ha svelato un retroscena di mercato che avrebbe potuto portare Mauro Icardi sulla sponda rossonera del Naviglio: “Nella scorsa sessione estiva, all’Hotel Bulgari, mentre era in corso la trattativa tra Icardi e il Paris Saint-Germain, Boban per qualche minuto parlò di Icardi in prestito ma a scarse condizioni economiche. Alla fine non se ne fece nulla perché il Psg offrì molto di più, ma so che il Milan si interessò all’attaccante argentino”.

