Sky Sport – Ibrahimovic vorrebbe restare, ma il Milan…

MILANO – Il giornalista di Sky Sport Emanuele Baiocchini, ha fatto il punto della situazione su Zlatan Ibrahimovic: “Ibra ha lanciato un messaggio a Gazidis e alla società, dicendo che lui sta benissimo al Milan. Ha detto anche che con lui dall’inizio della prossima stagione il Milan vince lo Scudetto: sono dichiarazioni forti. È chiaro che poi quando passa la palla al club bisogna vedere come prenderà il Milan queste dichiarazioni. Ibra è un idolo dei tifosi e vuole rimanere. Tuttavia il Milan probabilmente ha altre idee per il futuro, quindi vedremo se arriverà una proposta. Da quanto ci risulta, il Milan vuole percorrere altre strade e vuole andare su altri attaccanti per il prossimo campionato”.

