Sky Sport – Gigio, Calha e Ibra: certezze in campo, ma il futuro…

MILANO – Ai microfoni di Sky Sport, il giornalista Emanuele Baiocchini ha fatto il punto della situazione in casa rossonera: “Le scelte in società sono ormai state fatte. All’interno del Milan tutti, ora, remano dalla parte di Pioli perché ha rimesso la squadra in carreggiata e l’ha fatto con prestazioni brillanti e convincenti. E’ un allenatore che sta facendo del suo meglio. La cosa strana è che ora Pioli è una certezza come guida tecnica, ma chiaramente l’incertezza sul suo futuro è enorme. Altri nomi del Milan come Calhanoglu, Donnarumma e Ibrahimovic che sono certezze in campo, hanno un futuro ricco di incognite. Paradossalmente, le certezze del Milan di oggi sono i punti di domanda più grandi per il futuro”.

