Sky Sport – Ecco quando Ibrahimovic rientrerà in Italia

MILANO – Attraverso i microfoni di Sky Sport, il giornalista Emanuele Baiocchini ha fatto il punto della situazione su Zlatan Ibrahimovic, il quale si trova ancora in Svezia: “Ibra vuole avere una data certa sulla ripresa degli allenamenti in Italia. Quando si avrà una data ufficiale, rientrerà a Milano e sarà a disposizione. Ibra in Svezia si sta comunque allenando con l’Hammarby, quindi si sta preparando anche meglio rispetto agli altri giocatori che invece sono in Italia chiusi in casa. In Svezia ci sono meno restrizioni ed è possibile farlo. Questo non vuol dire che Zlatan non abbia risposto alla convocazione del Milan, ma semplicemente per il momento preferisce allenarsi a Stoccolma per mantenere la miglior condizione fisica possibile”.

