Sky Sport – Donnarumma, priorità al Milan: settimane decisive per il rinnovo

MILANO – Emanuele Baiocchini, giornalista di Sky Sport, ha fatto il punto della situazione sulla trattativa fra il Milan e Donnarumma per il rinnovo del contratto, in scadenza nel 2021: “Il club deve provare a trovare un accordo rapidamente, infatti cercherà di stringere già nei prossimi giorni. Occorre sedersi ad un tavolo con Mino Raiola, agente di Gigio, per capire se c’è la possibilità di rinnovare almeno per un anno. Il giocatore darà assoluta priorità al Milan perché è affezionato all’ambiente e alla squadra in cui è cresciuto. Il Milan proverà a fare il massimo e vedremo se le parti si verranno incontro per raggiungere un’intesa”.

