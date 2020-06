Sky Sport: a breve incontro Rangnick-Gazidis. Il tedesco vuole un doppio ruolo

MILANO – Emanuele Baiocchini, giornalista di Sky Sport, ha fatto il punto della situazione sulla trattativa fra il Milan e Ralf Rangnick: “E’ in programma un incontro tra il tedesco e Gazidis, grazie anche alla riapertura delle frontiere. Questo incontro dovrebbe avvenire già in settimana. Stamattina Scaroni ha parlato di Gazidis come colui che sceglie l’allenatore, una dichiarazione che va in contrasto con le mansioni di Maldini. Queste parole di Scaroni non avranno fatto troppo piacere allo stesso Maldini, in virtù anche del recente passato che, proprio per queste interferenze nell’area tecnica di Gazidis, hanno già portato all’addio di Boban. Il Milan continua a puntare su Rangnick, che oltre al tecnico vorrebbe fare il manager”.

