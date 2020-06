Sky – Donnarumma, ipotesi rinnovo di un solo anno

MILANO – Ai microfoni di Sky Sport 24, il giornalista Emanuele Baiocchini ha fatto il punto della situazione sulla trattativa per il rinnovo fra il Milan e Donnarumma: “I contatti sono stati riallacciati con videochiamate tra Maldini, Massara e Raiola. E’ un rinnovo complicatissimo, in cui al momento sono aperte tutte le strade: quella del prolungamento nel caso Donnarumma fosse accontentato, quella della cessione qualora il Milan non trovasse un accordo con il portiere. C’è da considerare, però, che con il contratto in scadenza nel 2021 è difficile trovare un acquirente disposto a spendere la cifra richiesta dai rossoneri. Si continuerà a parlare anche nei prossimi giorni. Si potrebbe anche decidere di prolungare il contratto di un solo anno, per mettere in stand-by la situazione e valutare con più calma l’eventuale cessione”.

