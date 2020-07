Sirene spagnole per Castillejo, ma il futuro è rossonero

MILANO – Smaltito l’infortunio accusato nella gara contro la Spal, Samuel Castillejo è pronto a riprendersi la fascia destra e mercoledì, a Marassi con la Sampdoria, potrebbe riavere una maglia da titolare a scapito di Alexis Saelemaekers. Lo spagnolo sarà uno dei giocatori da cui ripartirà il Milan di Stefano Pioli nella prossima stagione: stando a calciomercato.com ci sarebbero almeno tre squadre della Liga interessate a lui, ma il Milan non ha intenzione di cederlo e Castillejo, dal canto suo, vuole continuare a giocare con la maglia rossonera. Ma attenzione perché in queste ultimissime ore, è arrivata anche un’altra clamorosa notizia in casa rossonera, Carlo Pellegatti ha sganciato la bomba: “C’è una novità incredibile!” >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA

