Simone: “Vi racconto il mio trasferimento al Milan. Mi voleva anche la Juve…”

MILANO – L’ex centravanti rossonero Marco Simone, attraverso Instagram, ha raccontato il suo trasferimento al Milan nel 1989: “Ero in ritiro con l’Italia Under 21, arrivò il mio agente Damiani con due contratti simili dal punto di vista economico: uno era del Milan e l’altro della Juventus. Ho scelto il Milan perché sono stato sempre milanista e l’anno precedente i rossoneri avevano vinto la Coppa dei Campioni; si vedeva che stava nascendo qualcosa di grande. Anche la vicinanza a casa mia mi ha portato a scegliere il Milan. Di conseguenza Casiraghi, anche lui assistito da Damiani, andò alla Juve. Se io avessi scelto i bianconeri, lui sarebbe andato al Milan”.

