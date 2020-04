Simone su Boban: “Licenziato in modo superficiale”

MILANO – Marco Simone, ex attaccante del Milan, in un’intervista concessa alla Gazzetta dello Sport ha commentato il licenziamento di Zvonimir Boban dalla dirigenza rossonera: “Per il club è una perdita immensa. Troppo superficiale e banale licenziarlo a causa di un’intervista sgradita. Credo che l’abbiano usata solo come pretesto: era qualcosa di già pianificato. Boban e Maldini sanno cos’è il Milan e come va gestito. Chi li ha scelti doveva continuare con loro. Erano le prime due pietre da cui ripartire e costruire il futuro”.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live

Caricamento sondaggio...