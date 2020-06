Simic: “Il Milan tornerà in Champions, Elliott è un fondo serio”

MILANO – L’ex terzino rossonero Dario Simic, intervenuto in una diretta Instagram con Carlo Pellegatti, ha parlato di questa fase di grande difficoltà da parte del Milan, che non partecipa alla Champions League ormai dalla stagione 2012/2013: “Prima poi il Milan ci tornerà. Non è un periodo facile, ma non bisogna guardare troppo al passato. Il progetto del nuovo stadio è importante per il rilancio del club; Elliott è un fondo serio che vuole investire per riportare in alto i rossoneri”.

