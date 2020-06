Simic: “Ibra un campione, sta aiutando il Milan. Rebic…”

MILANO – Intervistato da Carlo Pellegatti tramite una diretta su Instagram, Dario Simic, ex terzino rossonero, ha speso anche alcune parole su Zlatan Ibrahimovic e Ante Rebic: “Ibra è un grande giocatore, sta aiutando tanto il Milan. Siamo stati abituati a vedere un grande Milan, che lottava per la Champions e per lo Scudetto. San Siro è un grande stadio, ma non è facile giocarci perché la gente è stata abituata a vedere grandi campioni. Ibra è uno di quei campioni. La speranza è di poter rivedere presto il Milan in alto. Rebic? Ha fatto ottime partite nella seconda parte di stagione, ma il rendimento di un singolo giocatore cresce quando cresce quello di tutta la squadra”.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live