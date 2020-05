Shevchenko svela: “Ecco perché scelsi la maglia numero 7”

MILANO – Durante un’intervista rilasciata ai microfoni di DAZN, Andriy Shevchenko ha raccontato il suo arrivo al Milan nel 1999 e la scelta di indossare la maglia numero 7: “Quando passai in rossonero ero molto felice. E’ stato un momento speciale. Fu Ibrahim Ba a chiedermi se volessi il 7. Due giorni dopo ricordo che mi chiamò un amico per dirmi che 7 in ebraico si dice ‘Sheva’. Disse che mi avrebbe portato fortuna, così accettai quel numero”.

SUL RAPPORTO CON ANCELOTTI – “Averlo come allenatore è stata una fortuna per tutti noi, sa gestire benissimo il rapporto con i suoi calciatori. Basava tutto sulla fiducia e la condivisione. Non parlava molto, ma il giusto. Quando parlava tu lo ascoltavi e lo capivi, perché era sempre molto chiaro e diretto”.

