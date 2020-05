Shevchenko: “Sogno di tornare al Milan, allenarlo sarebbe bellissimo”

MILANO – Andriy Shevchenko, ex centravanti ucraino e grande leggenda del Milan, ha rilasciato una lunga intervista a Carlo Pellegatti tramite una diretta su Instagram.

SUL RIGORE A MANCHESTER – “Ho pensato di tutto mentre percorrevo i metri che mi separavano dal dischetto. Prima di prendere la palla mi dicevo di non cambiare decisione: volevo aspettare la mossa di Buffon e così ho fatto. All’inizio non avevo sentito il fischio dell’arbitro, c’era tanto rumore allo stadio, ma dentro alla mia testa ero pronto per calciare quel pallone”.

SUL DERBY VINTO 6-0 – “In quel momento non stavamo andando molto bene, ma sentivamo grande fiducia per quella partita. Era un derby importante per tutti, ma soprattutto per Cesare Maldini, con cui ho creato un gran bel rapporto”.

SUL GOL PIU’ BELLO – “Ne ho fatti tanti belli, ma quelli che contano di più sono quelli che ti fanno entrare nella storia. Penso per esempio al gol contro l’Inter in semifinale di Champions League nel 2003, o quello di testa in Supercoppa Europea contro il Porto”.

SUL MILAN DI OGGI – “In questo momento la cosa più importante è cercare di finire al meglio questa stagione, ammesso che riparta. Devono dare tutti il massimo per finire bene il campionato. Poi si vedrà cosa succederà”.

SUL FUTURO – “Mi piacerebbe moltissimo tornare al Milan come allenatore. E’ un club che porto sempre nel mio cuore e sono legatissimo ai suoi tifosi. Vediamo se e quando succederà, ma uno dei miei grandi obiettivi è tornare un giorno in rossonero come allenatore”.

