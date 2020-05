Shevchenko: “Ho il Milan sempre nel cuore. Il 2004 è stato l’anno perfetto”

MILANO – Andriy Shevchenko, leggenda del Milan, ha rilasciato alcune interessanti dichiarazioni in una diretta Instagram con Christian Vieri.

SUL MILAN – “E’ il miglior club della mia carriera, è sempre nel mio cuore così come l’Italia, dove ho trascorso i miei anni più brillanti da calciatore. Volevo finire bene ed ho avuto l’opportunità di tornare a Kiev e giocare con la Dinamo. Provarci è stata la scelta giusta, è stato bello ed ho finito con soddisfazione la mia carriera”.

SULL’ANNO DEL PALLONE D’ORO – “Il 2004 è stato bellissimo, perfetto direi. Il Milan giocava un calcio incredibile, aveva tanti campioni, era la società migliore del mondo e in quell’anno vinse lo Scudetto. Poi anche con l’Ucraina mi tolsi delle soddisfazioni; eravamo primi nel girone di qualificazione per i Mondiali 2006 e ricordo una vittoria per 3-0 in Turchia dove segnai una doppietta”.

SU ISTANBUL – “Ancora oggi non riesco a guardare la parata di Dudek. Un paio di mesi fa la Uefa l’ha postata su Instagram in un filmato celebrativo. Quando la vedo, passo subito oltre”.

