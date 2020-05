Shevchenko e il rigore di Manchester: “Mi rendevo conto che stavo realizzando un sogno”

MILANO – Domani sarà il diciassettesimo anniversario dell’indimenticabile Champions League vinta dal Milan di Ancelotti ai calci di rigori contro la Juve, all’Old Trafford di Manchester. Ai microfoni di DAZN ne ha parlato Andriy Shevchenko, autore del rigore decisivo: “Quella era la prima finale di Champions che giocavo ed è stata la partita più importante della mia vita. Non dimenticherò mai quei secondi in cui da metà campo sono andato verso il dischetto per tirare l’ultimo rigore. In quegli istanti ho pensato a tutta la mia vita. Mi sono reso conto che il sogno che avevo sin da bambino si stava realizzando in quell’esatto momento. Una volta sul dischetto sapevo già dove tirare. Ho guardato l’arbitro, la palla e Buffon: quando ho sentito il fischio ho tirato il pallone come avevo pensato”.

