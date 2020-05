Shevchenko: “Col rigore di Manchester sono entrato nella storia del Milan, è stato un sogno”

MILANO – Attraverso un’intervista rilasciata in una diretta Instagram con Luca Serafini, Andriy Shevchenko, leggenda milanista, ha parlato del momento più importante della sua esperienza con la maglia rossonera: “Sicuramente il rigore decisivo contro la Juventus in finale di Champions League a Manchester. Per me è stato un sogno entrare nella storia di una grandissima società come il Milan. Oltre alle tante vittorie, la cosa più bella è il rapporto che si è creato con tutti i miei ex compagni di squadra. Eravamo dei guerrieri che si volevano bene”.

