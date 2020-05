Serie A, via libera per la ripresa

MILANO – Il campionato di Serie A ricomincerà. Questo è l’esito della riunione svoltasi in videoconferenza e durata circa un’ora tra il Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, e i vertici del calcio italiano. Il tanto atteso via libera per le partite è arrivato e lo stesso Spadafora si è recato dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte per definire e ufficializzare le date della ripartenza, che verranno rese note a breve.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live

Caricamento sondaggio...