Serie A – Stabilito il giorno entro cui dovrà finire il campionato

MILANO – Stando a ciò che riporta Tuttomercatoweb, nel Consiglio Federale andato in scena oggi sarebbe stata stabilita la data entro cui porre fine all’attuale stagione. Dalla riunione sarebbe infatti emersa la volontà di fissare il 20 agosto come termine ultimo per completare i campionati di Serie A, Serie B e Lega Pro, mentre inizialmente si era pensato, soprattutto su pressione dell’Uefa, al 3 agosto. Si fermano invece di Dilettanti. La stagione terminerà il 31 del medesimo mese (comprese ovviamente le scadenze dei contratti).

